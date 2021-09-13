هيئة الاسرى تكشف أساليب الاحتلال بتعذيب الأسرى الفارين من سجن جلبوع

الوكيل الاخباري- اتهمت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتعذيب الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم، والذين تمكنوا من الهرب من سجن ”جلبوع“ شديد الحراسة، الإثنين الماضي.



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، إن الأسرى الأربعة تعرضوا لتعذيب الاحتلال الشديد سواء بالضرب المبرح أو الصعق بالكهرباء، وذلك من أجل انتزاع اعترافات حول كيفية هروبهم من السجن.



وأوضح أبو بكر، أن المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، تؤكد إخضاع الأسرى لجلسات تحقيق مكثفة، تضمنت عمليات تعذيب بحقهم وتحديدًا للأسير زكريا الزبيدي.

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المصدر: إرم