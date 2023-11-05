هيئة شؤون الأسرى: المعتقلون المرضى يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة

الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقلين المرضى في عيادة سجن الرملة يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة فرضتها عليهم إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن إجراءات إدارة سجون الاحتلال تهدف إلى مضاعفة أوضاع المعتقلين النفسية والجسدية، رغم حاجتهم الماسة إلى رعاية طبية خاصة، فمعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.



ولفتت إلى أن إجراءات الاحتلال شملت منع الأسرى من إجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، ومنع الزيارة، والتضييق على المحامين بالزيارة، إذ تمنع إدارة سجون الاحتلال المحامي من زيارة المعتقلين المرضى والاطلاع على أوضاعهم، كما سحبت جميع الأدوات الكهربائية، ويشمل ذلك التلفاز والبلاطة التي تستخدم للطبخ، وإبريق تسخين المياه، وأجهزة الراديو وجميع الأدوات الكهربائية والإلكترونية دون استثناء.



وأضافت، يمنع الاحتلال المعتقلين المرضى من الشراء من الكانتينا، كما سحبت المواد التموينية التي بحوزتهم، ولم يتبق لديهم أي شيء من الطعام أو الشراب.

وأشارت إلى أن المعتقلين المرضى يعتمدون فقط على الطعام المقدم لهم من قبل إدارة السجون وهو عبارة عن وجبتين، وجبة في الصباح ووجبة عند الساعة الثالثة عصرا، ولا يقدم لهم أي شيء من الطعام او الشراب بعد هذه الوجبة، علما أن الطعام المقدم لهم سيئ جدا كما ونوعا.

وفا