وزير الخارجية الإسباني: مدريد لن تعلق تمويلها للأونروا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد لن تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

اضافة اعلان

هذا وعلقت الكثير من الدول الأوروبية تمويلها الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "إنه إذا لم يستأنف تمويل المنظمة فلن تتمكن من مواصلة خدماتها بالمنطقة بما في ذلك غزة بعد نهاية فبراير/شباط المقبل" .