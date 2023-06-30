الجمعة 30-06-2023
الوكيل الاخباري

الاوقاف: بدء عودة الحجاج الأردنيين اليوم

المتعجلون من الحجاج يبدأون رمي الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

بعد انتشال حطام الغواصة .. مفاجأة مدوية لأهالي ضحايا "تيتان"

الأردن يشارك في أعمال الدورة 43 لمؤتمر "الفاو" غداً

إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس

وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة إثر تعرضها لحادث سير

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر

فعاليات مهرجان صيف الأردن تستمر اليوم وغدا

إجراء صيانة عامة لموقع ومرافق تلفريك عجلون بسبب إقبال الزوار

الين الياباني واليوان الصيني ينخفضان لأدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الجمعة، 30-06-2023 11:07 ص

وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة إثر تعرضها لحادث سير

٣٣


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني ورئيس بعثات الحج الفلسطينية حاتم البكري، عن وفاة الحاجة ابتسام ربحي الشنطي (57 عاما) من مدينة غزة، في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.


وأوضح البكري، أن الفقيدة تعرضت لحادث سير منذ أيام بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم، بينما كانت برفقة إحدى الحاجات، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاتها اليوم.


وبين أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي.

اضافة اعلان

 

وفا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال٨

إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس

620232917412275923782

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتطلق الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين

اح

5000 أسير يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم العيد

٢٢

100 الف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

347fc1c9-38df-46e8-ad0d-89fb51dec69f.jpg-ccb6230b-dec6-46eb-b32d-d8a9ea2d3ffc.jpg-5b43783c-1e88-430a-b9de-f377aee57ae8

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين شمال غرب أريحا

06121272863549848833876855303308

الأسير عبد عبيد من عرابة يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال