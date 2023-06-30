وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة إثر تعرضها لحادث سير

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني ورئيس بعثات الحج الفلسطينية حاتم البكري، عن وفاة الحاجة ابتسام ربحي الشنطي (57 عاما) من مدينة غزة، في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.





وأوضح البكري، أن الفقيدة تعرضت لحادث سير منذ أيام بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم، بينما كانت برفقة إحدى الحاجات، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاتها اليوم.





وبين أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي.

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