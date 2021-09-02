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الخميس، 02-09-2021 10:04 م

وفاة عدد من العمال الفلسطينيين في نفق أسفل حدود مصر مع غزة

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة عمال قضوا داخل نفق على الحدود المصرية الفلسطينية مساء اليوم الخميس.
وأشارت المصادر إلى تواصل أعمال البحث عن ثلاثة من العمال داخل نفق بعد ضخ الغاز السام داخله من الجانب المصري.
من جهتها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة وفاة عدد من العمال الفلسطينيين أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم على الحدود الجنوبية لقطاع غزة في ظل الحصار.
وقالت في تصريح وصل معا إن الطريقة التي قضوا بها غير مبررة وكان بالإمكان اتخاذ التدابير المسبقة لتجنب وقوع ضحايا، داعية للتحقيق بالحادث وأخذ التدابير لضمان عدم تكراره.

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معا 

 

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