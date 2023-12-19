يديعوت أحرنوت: "إسرائيل" مستعدة لتقديم تنازلات لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، أن تل أبيب تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى المفترضة مع حركة حماس، وذلك مع تزايد الإشارات على اقتراب هذه الصفقة.



وذكرت الصحيفة بأن "إسرائيل" تخاطر وتفكر في تقديم التنازلات لإبرام الصفقة، فهي تعرف الثمن الباهظ التي تطالب به حماس في الصفقة الجديدة.



ونقلت عن مسؤول أنه من الممكن إطلاق أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون ممكن لإتمام الصفقة.

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وأبلغ الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرستوغ، السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى تل أبيب أن "إسرائيل" جاهز لهدنة في غزة مقابل إسراح المحتجزين.



وقال هرستوغ لنحو ممثلي 80 دولة في: "إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح المختطفين، لكن المسؤولية الكاملة عن الأمر تقع على عاتق السنوار وقيادة حماس".



ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أميركيين بأن الرئيس بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل.



وذكر هؤلاء أن عودة المختطفين إلى ذويهم يمثل هدف سام.

