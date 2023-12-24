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الأحد، 24-12-2023 06:17 م

يديعوت أحرونوت: حماس تظهر صبراً كبيراً في الميدان

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الوكيل الإخباري - وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها معركة للتعلم واكتساب الخبرات بالنسبة لمقاتلي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مشيرة إلى أن حماس تظهر صبرا كبيرا في الميدان".اضافة اعلان


وقالت الصحيفة في مقالها: " "في معركة التعلّم التي لا تنتهي، حماس تحسّن أداءها القتالي، ما أسفر عن وقوع هذه الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش "الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة: "في الأيام الأخيرة تضاعفت التقارير الواردة من مختلف محاور القتال في شمال وجنوب قطاع غزة والتي تفيد باستخدام مقاتلي الفصائل الفلسطينية للقناصة ضد جنود الجيش الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يبحثون عن نقاط الضعف لدى القوات الإسرائيلية في غزة وينفذون هجماتهم على هذا الأساس. 

 




 

 


 

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