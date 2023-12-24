يديعوت أحرونوت: 12 إسرائيليا قتلوا بقذيفة دبابة إسرائيلية

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 12 إسرائيليا قتلوا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقذائف دبابة استهدفت منزلهم بمستوطنة بئيري، رغم معرفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجودهم داخل المنزل.

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كما وثقت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير استقصائي مقتل مدنيين إسرائيليين بمنزل أمر قائد عسكري إسرائيلي بقصفه بدبابة، في مستوطنة بئيري.



وقالت الصحيفة ضمن تقرير مطول استمر إعداده 10 أسابيع، وشمل مقابلة 80 إسرائيليا من المستوطنة، وتحليل عشرات مقاطع الفيديو مع حالة من الفوضى العسكرية، تم فجأة تعيين الجنرال باراك حيرام مسؤولاً عن الجهود الإسرائيلية لاستعادة بئيري والمنطقة المحيطة بها.