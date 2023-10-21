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السبت، 21-10-2023 11:16 م

130 طفلا في الخداج يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الكهرباء في غزة

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الوكيل الاخباري- يواجه 130 طفلا من أطفال الخدج في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات، وفق وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في وقت سابق، إنّ 70% من الشهداء في القطاع المحاصر هم من الأطفال والنساء والمسنين، حيث إنّه مازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

وبلغ عدد الشهداء إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 15 يوما، 4385 شهيدا، منهم 1756 طفلاً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة.

ويقول آباء وأطباء نفسيون في قطاع غزة إن أعراض الصدمة تعلو وجوه الأطفال في القطاع الفلسطيني المحاصر أكثر من أي وقت مضى بعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي المكثف، مع عدم وجود مكان آمن للاختباء من القنابل المتساقطة والاحتمال الضئيل بأن تتوقف الهجمات.

 




 

 


 

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