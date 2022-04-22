150 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري - أدى نحو 150 ألف مصل صلاة ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم إجراءات وتقييدات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان لها، إن 150 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، على الرغم من الحواجز التي نشرتها قوات الاحتلال على مداخل المدن والطرق المؤدية إلى القدس، وكذلك في الشوارع المؤدية إلى المسجد الأقصى داخل المدينة المقدسة المحتلة.



وكان المسجد الأقصى قد شهد صباح اليوم مواجهات عنيفة بين المصلين والمعتكفين فيه وقوات الاحتلال، أسفرت عن العديد من الإصابات.

بترا