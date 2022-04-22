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الجمعة، 22-04-2022 05:08 م

عشرات حالات الاختناق في تجدد المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم 9 أطفال، في تجدد المواجهات عقب صلاة اليوم الجمعة، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

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وألقت طائرات الاحتلال المسيرة، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، معظمهم من النساء والأطفال.


وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، تلبية للدعوات لدعوات نشطاء مقدسيين، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المسجد وتعتدي على من فيه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى عشرات الإصابات بعضها وصفت بالخطيرة، واعتقال أحد الشبان المصابين، كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية في محاولة لمنع تغطية الاعتـداءات المستمرة منذ أكثر من أسبوع.


وأفادت جمعية الهلال الأحمر في القدس بأن طواقمها تعاملت من خلال عياداتها الميدانية مع عشرات الإصابات بحالات اختناق، جراء إطلاق قنابل الغاز على ساحات المسجد الأقصى.


وانطلق المصلون عقب انتهاء صلاة الجمعة، في مسيرة جابت باحات المسجد الأقصى، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي، مرددين الهتافات والشعارات، ورفعوا العلم الفلسطيني.

 

وفا

 




 

 


 

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