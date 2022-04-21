الخميس 21-04-2022
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الخميس، 21-04-2022 01:41 م

20 إصابة باعتداءات الاحتلال على المرابطين والمرابطات في الأقصى

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الوكيل الإخباري-اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على عدد من المرابطين والمرابطات داخل المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ظهر اليوم الخميس. وبحسب جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أصيب أكثر من 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال 8 إصابات منها في الرأس والرقبة.

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وعرقلت قوات الاحتلال عمل طواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر في المسجد الاقصى، واعتدت على المعتكفين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى .


وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت الحرم القدسي الشريف صباح اليوم من اجل تسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين اليهود في آخر ايام عيد الفصح حسب التقويم العبري.

 

بترا

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