20 إصابة باعتداءات الاحتلال على المرابطين والمرابطات في الأقصى

الوكيل الإخباري-اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على عدد من المرابطين والمرابطات داخل المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ظهر اليوم الخميس. وبحسب جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أصيب أكثر من 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال 8 إصابات منها في الرأس والرقبة.

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وعرقلت قوات الاحتلال عمل طواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر في المسجد الاقصى، واعتدت على المعتكفين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى .



وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت الحرم القدسي الشريف صباح اليوم من اجل تسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين اليهود في آخر ايام عيد الفصح حسب التقويم العبري.

بترا