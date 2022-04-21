20 إصابة باعتداءات الاحتلال على المرابطين والمرابطات في الأقصى

الوكيل الإخباري-اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على عدد من المرابطين والمرابطات داخل المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ظهر اليوم الخميس. وبحسب جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أصيب أكثر من 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال 8 إصابات منها في الرأس والرقبة.
وعرقلت قوات الاحتلال عمل طواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر في المسجد الاقصى، واعتدت على المعتكفين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى .
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت الحرم القدسي الشريف صباح اليوم من اجل تسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين اليهود في آخر ايام عيد الفصح حسب التقويم العبري.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة