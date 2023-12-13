18608 شهداء و 50594 مصاباً حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 اكتوبر

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18608 شهداء و50594 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن 196 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى 499 إصابة خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.



وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في جميع مناطق قطاع غزة.