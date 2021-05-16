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الأحد، 16-05-2021 02:14 م

202 شهيد حصيلة عدوان الاحتلال في فلسطين

شهيد
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر الأحد، عن ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 202 شهيد، و5588 جريحا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد شهداء قطاع غزة قد ارتفع إلى 181 شهيدا، بينهم 52 طفلا، و31 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية إلى 21 شهيدا، بينهم طفل.


وأشارت إلى أن المصابين بفعل القصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة قد بلغ 1225، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحا (العدد يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة).


وتتعرض مدن غزة، منذ الاثنين الماضي، إلى قصف من طائرات الاحتلال الحربية ومن دبابات على الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، ومن الزوارق الحربية قبالة بحر غزة، موقعة شهداء وجرحى ودمارا كبيرا في البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.


كما تهدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلات في الشيخ جراح بإخلائها من منازلها لصالح جمعيات يهودية تسعى لإقامة حي استيطاني كبير في المنطقة، وشهدت القدس المحتلة في محيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وأراضي فلسطينيي 1948 مواجهات عنيفة، خلال الأيام الماضية.

 

المصدر : وفا 

 

 


 




 

 


 

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