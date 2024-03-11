21 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

الوكيل الاخباري - استشهد 21 فلسطينيا اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

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وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 21 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة.

