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15 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الجمعة، 19-01-2024 02:36 م

15 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- أدى 15 ألف فلسطيني فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.


وأوقفت قوات الاحتلال وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.


وقد أدى فلسطينيون صلاة الجمعة في المقبرة اليوسفية، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.


كما قمعت قوات الاحتلال الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد في حي وادي الجوز بالقدس، واستدعت مركبة مياه عادمة لقمع المصلين في الحي.


 




 

 


 

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