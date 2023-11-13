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الإثنين، 13-11-2023 12:16 م

الاحتلال يشن حملة اعتقالات اليوم طالت 48 فلسطينياً من الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 48 فلسطينياً من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم عمال من قطاع غزة.

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وقالت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية" وفا" إنه في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 14 شخصاً، وهم ( الأسير المحرر شادي ناصر، وبراء كمال جميل، وبهاء موسى ياسين، ونصار عماد جميل من قرية قبيا غرب رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر باسل البرغوثي، والشقيقان علاء وطارق عبد الله الريماوي، والشاب إيليا البرغوثي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، ناصر عبد القادر التميمي، ونجله عبادة، ومن قرية النبي صالح الشاب نبيل نضال حماد، ومحمد صالح حامد، وشادي راجي عياد، ومحمد لطفي النجار).


ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين وهم : (عدي عيسى السراديح، وبهجت زياد عبد الجواد، ووحيد المدهون، وعبد الناصر زربة، ومحمد مشهور كمال، وفوزي عوضات المقيطي، والأسير المحرر يوسف أبو داهوك).


ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال: ( صهيب البدرساوي، ومراد أبو هديب من مخيم عسكر شرق نابلس، والشاب عاصم وليد زيدان من بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما اعتقلت المواطن محمد العرايشة من مخيم بلاطة) بعد أن أصيب برصاص الاحتلال.


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال: (الأسير المحرر المصاب مهند خالد كميل) من بلدة قباطية جنوب جنين.

 

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ( الشاب علاء دويري من حي الظهر )
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطناً، بينهم  9 عمال من قطاع غزة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.


والمعتقلون هم: إسماعيل بنات، وأيمن بنات ، من مدينة الخليل، وعز محمد العكيمي، وياسر رياض مسالمة، ومحمد نضال مسالمة، وسلمان خضر مسالمة، وإبراهيم عوض مسالمة، وماهر نزار السويطي، من بلدة بيت عوا، إضافة إلى العمال الـ 9.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين ( محمد اسكافي، ومعتصم أبو تايه، من بلدة سلوان عبد القادر جمال النوافلة، وقصي عدنان مطير من بلدة ابو ديس شرق القدس) . وفا 

 




 

 


 

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