3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة

الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلواد شرقي رام الله، وفق تلفزيون "فلسطين" الرسمي، لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ليوم الأربعاء إلى 3.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عمر محمد عليان (20 عاما)، الذي أصيب برصاص حي في الصدر أطلقه عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة، وذلك بعد أن استشهد فتى فلسطيني في بلدة حوسان غربي بيت لحم.



وصباح الأربعاء، استشهد الفلسطيني محمد حسن محمد عساف (34 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس، فيما أصيب 47 آخرين برصاص الاحتلال بينهم حالة حرجة واعتقل الاحتلال 8 آخرين .

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