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الإثنين، 08-04-2024 06:25 ص

خلال حملة مداهمات واسعة .. الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 23 فلسطينيا على الأقل خلال حملة دهم وتفتيش واسعة تركزت في بلدات دورا وبني نعيم والسموع وبيت أمر ومخيم العروب بمحافظة الخليل.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 فلسطينيا من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد ان داهمتها من العديد من المحاور ونفذت عمليات اقتحام وتفتيش واسعة طالت عددا غير محدود من المنازل وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها والتنكيل بهم.


وأشارت المصادر الى اندلاع مواجهات "محدودة" بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، سيما في الطبقة ووسط دورا.


وفي بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا على الأقل واستولت على عدد من المركبات، وداهمت وفتشت عدة منازل.


كما داهمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل واقتحمت عددا من المنازل واعتدت على قاطنيها في منطقة واد العماير.


واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش مماثلة نفذتها في مخيم العروب شمال الخليل. 


كما داهمت قوات الاحتلال منطقة الظهر القريبة من مستعمرة "كرمي تسور" في بيت أُمَّر شمال الخليل، واقتحمت وفتشت العديد من المنازل.


 




 

 


 

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