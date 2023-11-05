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30 يوماً على طوفان الأقصى والاحتلال يواصل المجازر في غزة

الأحد، 05-11-2023 07:50 ص

30 يوماً على طوفان الأقصى والاحتلال يواصل المجازر في غزة

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الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ30 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

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وزارد الاحتلال من حدة القصف وبات يستهدف المستشفيات ومركبات الإسعاف التي تنقل الجرحى.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9488 شهيدا منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.


 




 

 


 

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