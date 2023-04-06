الجمعة 07-04-2023
الوكيل الاخباري

الجزائر تكرم الشيخ وليد مهساس بعد احتضانه "قطة" أثناء الصلاة

إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار قرب القدس

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة

لا قرار صادر عن المدعي العام بإحالة كابيتال بنك وسوسيته جنرال للمحكمة

بني مصطفى تشارك المنتفعات في دار آمنة لإيواء النساء المعرضات للخطر مائدة الإفطار

40 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

أوقاف لواء الكورة تحتفي بيوم اليتيم

مادبا : جمعية إنسان وفريق مجتهد الأردن يقيمان إفطاراً جماعياً للأيتام

الآلاف يتابعون فعاليات رمضانيات في إربد

روسيا : مقتل 3 وإصابة 10من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين وسط البلاد

الخميس، 06-04-2023 11:53 م

40 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

42023522347827856562


الوكيل الاخباري - أدى نحو 40 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه حسبما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، وليلة أول من أمس، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله، وأخرجتهم منه بالقوة، واعتقلت عدداً منهم، بعدما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل مصلياته، وأصابت العشرات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار قرب القدس

rrr

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة

3

هنية : نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه

www

نتنياهو : أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا

888

شرطة الاحتلال تعزز وجودها في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالقدس

مم

سوريا تدين اعتداء الاحتلال على المصلين المعتكفين في الأقصى

أخبار متعلقة
6

الاحتلال يهاجم المعتكفين في الأقصى فجر اليوم

7

صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

www

70 ألفًا يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

بببب

150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

878787_1

قيود إسرائيلية مشددة على المصلين المتجهين للمسجد الأقصى

تنزيل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال