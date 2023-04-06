40 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الاخباري - أدى نحو 40 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه حسبما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، وليلة أول من أمس، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله، وأخرجتهم منه بالقوة، واعتقلت عدداً منهم، بعدما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل مصلياته، وأصابت العشرات.

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