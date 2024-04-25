430 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا الأقصى بثالث أيام عيد الفصح اليهودي

الوكيل الإخباري- اقتحم أكثر من 430 مستوطنا ومتطرفا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي وفقا لما افادت مراسلة الجزيرة.

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وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.



وعززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي الذي يمتد لـ7 أيام.







