الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

430 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا الأقصى بثالث أيام عيد الفصح اليهودي

المومني: الانتخابات النيابية المقبلة ستفرز الأحزاب القوية عن غيرها

التربية: 15 حزيران المقبل آخر موعد للرحلات المدرسية

استقرار أسعار النفط عالمياً

حادث تصادم بين 3 مركبات بالقرب من جسر ماركا

المعايطة: بدء مراحل العملية الانتخابية بنشر جداول الناخبين خلال الفترة المقبلة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

وظائف حكومية شاغرة - تخصصات

فيديو - رشق بن غفير بالأحذية خلال مظاهرة في القدس المحتلة

استياء إسرائيلي عقب تقارير عن تفقد السنوار عناصر المقاومة بغزة

الخميس، 25-04-2024 09:05 ص

430 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا الأقصى بثالث أيام عيد الفصح اليهودي

1617207434412140500


الوكيل الإخباري- اقتحم أكثر من 430 مستوطنا ومتطرفا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي وفقا لما افادت مراسلة الجزيرة.

اضافة اعلان


وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح  اليهودي في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.


وعززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي الذي يمتد لـ7 أيام.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled.png-d7b2e10a-54f0-4b0b-833f-c110cf5b87a6

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

خخ

فيديو - رشق بن غفير بالأحذية خلال مظاهرة في القدس المحتلة

جج

استياء إسرائيلي عقب تقارير عن تفقد السنوار عناصر المقاومة بغزة

صفقة

إعلام إسرائيلي: مجلسا الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل

اسعاف فف

استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحام طولكرم

أخبار متعلقة
ed99c949d37c36a20533979545864437

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 875

01073363065330403416533380166622

الاحتلال يخرج فلسطينيا من باحة المسجد الأقصى ويضيق على المرابطين

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

ف

أكثر من 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى

AFP__20240223__34JY78K__v1__HighRes__PalestinianIsraelConflictJerusalemIslamPrayer.jpg-5e7d749c-23dc-4050-a328-d02b8e5aacc2

قوات الاحتلال تعتدي على مصلين عند باب الأسباط

99

الاحتلال يعتقل أحد المعتكفين في الأقصى