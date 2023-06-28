5000 أسير يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم العيد

الوكيل الاخباري - استذكر نادي الأسير في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمحرمين من مشاركة عائلاتهم فرحة الأعياد والمناسبات الدينية.





وقال نادي الأسير، في بيان، أن نحو 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 160 طفلا، و30 أسيرة، و1083 اسيرا إداريا.





وأضاف، أن 23 أسيرا من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011 ، وأعيد اعتقالهم عام 2014.

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