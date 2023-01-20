الجمعة 20-01-2023
الوكيل الاخباري

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

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الجمعة، 20-01-2023 02:26 م

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس، وداخل أراضي العام 48.

 

وأفادت شهود عيان، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول إلى المسجد.(وفا)





 




 

 


 

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