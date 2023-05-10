الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

9 إصابات في سلسلة غارات لطيران الاحتلال على مواقع متفرقة في قطاع غزة

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الأربعاء، 10-05-2023 03:29 م

9 إصابات في سلسلة غارات لطيران الاحتلال على مواقع متفرقة في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أصيب 9 مواطنين فلسطينيين في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مواقع مختلفة في عدد من مناطق قطاع غزة.اضافة اعلان


ونقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية " وفا "، بأن 9 مواطنين فلسطينيين أصيبوا في سلسلة غارات على مواقع في شمال وشرق وجنوب قطاع غزة.

وأوضح أن طائرة حربية قصفت بصاروخين موقعا شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وآخر شرق مدينة خان يونس، وموقعين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وفي منازل المواطنين المجاورة وممتلكاتهم.

وكانت غارة استهدفت أرضا في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح نُقلا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي.

كما استُُشهد الشاب محمد يوسف أبو طعيمة (25 عاما) وأصيب آخر بجروح حرجة، في غارة شنتها طائرة دون طيار على مجموعة من المزارعين شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف صاروخي من الطيران الحربي على موقعين في المدينة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس، مخلفا حتى الآن 16 شهيدا ونحو 30 جريحا بينهم أطفال ونساء، ودمارا في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات.

 




 

 


 

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