الاوقاف الفلسطينية تستنكر اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي

الوكيل الإخباري - اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية.



وقالت الوزارة في بيان إن اقتحام بن غفير يأتي ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للحرم منذ أمس الثلاثاء، إذ نفذ المستوطنون رقصات تلمودية داخله، احتفالا بما يسمى عيد "الاستقلال".



واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري هذا الاقتحام، معتبرا إياه انتهاكا فاضحا للأماكن المقدسة ودور العبادة.



وحذر البكري من أن الاحتلال ومن خلال عمليات التهويد المستمرة، ومنها بث صور المستوطنين وهم يرقصون داخل المسجد وخارجه بكل وطمأنينة، يشير الى مخطط لتهجير الفلسطينيين من الأماكن التي يريد الاحتلال السيطرة عليها في الخليل العتيقة خاصة، وفق مخطط ممنهج تنفذه حكومة الاحتلال مع المستوطنين.



وأوضح أن قوات الاحتلال تتبادل الأدوار مع المستوطنين، حيث سمحت لهم برفع علم دولة الاحتلال والشمعدان وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية على سطح الحرم وفي ساحاته الخارجية، وهذا يندرج في إطار فرض هيمنتهم الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، بهدف تحويله إلى كنيس يهودي.



وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لقدسية الحرم الإبراهيمي ولملكية وقفية خاصة للمسلمين لا يحق لغيرهم ممارسة العبادة فيها، وهذا يقتضي العمل وبشكل جاد لإيقافه والحد منه بشكل كامل وبكل قوة من خلال التوافد على الحرم.

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وطالب البكري المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة الأماكن الدينية بكف يد الاحتلال الذي يعبث بأرضنا ومقدساتنا دون رقيب، خاصة في ظل هذه الحكومة اليمينية العنصرية.



كما طالب بضرورة وضع السفراء والقناصل وجميع الجمعيات الإنسانية العاملة في فلسطين والعالم بصورة ما يجري داخل الحرم الإبراهيمي ومحيطه من انتهاكات واعتداءات صارخة بقوة السلاح.



الى ذلك أكدت الرئاسة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجر المنطقة لمربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار، من خلال إصرارها على الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي والقتل والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، إضافة الى مواصلة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا بالقتل والسرقة، بحماية جيش الاحتلال.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قيام مستوطنين متطرفين باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في باحاته وتكرار اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة وتخريب تمديدات الكهرباء داخله، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن سبل تفجير الأوضاع.