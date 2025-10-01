أكثر من 20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو أسطول الصمود

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" تقدم السفن الحربية، قائلة: "أكثر من 20 سفينة إسرائيلية تقترب من أسطولنا".
وأضافت اللجنة في منشور لاحق: "نتوقع جريمة حرب صهيونية خلال ساعة.. صوتكم يحمينا".
