الأربعاء 2025-10-01 09:57 م
 

أكثر من 20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو أسطول الصمود

أرشيفية
 
الأربعاء، 01-10-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود العالمي" الذي يبحر لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" تقدم السفن الحربية، قائلة: "أكثر من 20 سفينة إسرائيلية تقترب من أسطولنا".

وأضافت اللجنة في منشور لاحق: "نتوقع جريمة حرب صهيونية خلال ساعة.. صوتكم يحمينا".

 
 
