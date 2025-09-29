أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب

06:29 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، نقلًا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، صهر ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه ما يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.



وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع نتنياهو.