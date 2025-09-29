أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب

وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه ما يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع نتنياهو.
-
أخبار متعلقة
-
تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
-
مسؤول إسرائيلي: هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة
-
بعد الكشف عن خطة السلام في غزة.. نتنياهو يلتقي مع ترامب في واشنطن اليوم
-
مصابون جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة
-
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم
-
"الكنيست" تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين