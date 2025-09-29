الإثنين 2025-09-29 08:15 ص
 

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب
غزة
 
الإثنين، 29-09-2025 06:29 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، نقلًا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، صهر ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه ما يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع نتنياهو.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مزاد علني وجاهي اليوم لأرقام المركبات الأكثر تميزا

تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية

فلسطين تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية

مجلس الأمن الدولي

فلسطين مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلًا، اليوم الاثنين، لتسجّل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون حارًا في الأغوار والبحر ا

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

غزة

فلسطين مسؤول إسرائيلي: هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب

فلسطين أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب



 
 





الأكثر مشاهدة