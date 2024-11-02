إحصائية: 11 قتيلا و98 جريحا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر الماضي

وبين انه تم تنفيذ 445 عملا مقاوما نوعيا في الضفة، بينها 47 عملية إطلاق نار، و37 اشتباكا مسلحا وعمليتا دهس، وإلقاء أو زرع عبوات ناسفة 45.
-
أخبار متعلقة
-
سرايا القدس تعلن قصفها مستوطنات بغلاف غزة
-
الاحتلال يقر بمقتل جنود في معارك شمال غزة
-
بلدية عكا تعلن استمرار التعليم عن بعد بسبب الأوضاع الأمنية
-
إصابة 3 أطفال باستهداف الاحتلال خيمة تطعيم اطفال شمال غزة
-
البرلمان العربي يجدد استنكاره لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
-
مستوطنون نفذوا 113 اعتداء بالضفة منذ منتصف أكتوبر
-
مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية بجنوب الضفة
-
بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة غزة باستثناء الشمال