إحصائية: 11 قتيلا و98 جريحا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر الماضي

الوكيل الإخباري- افاد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) انه سقط 11 قتيلا و 98 جريحا إسرائيليا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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وبين انه تم تنفيذ 445 عملا مقاوما نوعيا في الضفة، بينها 47 عملية إطلاق نار، و37 اشتباكا مسلحا وعمليتا دهس، وإلقاء أو زرع عبوات ناسفة 45.