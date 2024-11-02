 
السبت 2024-11-02 11:08 م
 

إحصائية: 11 قتيلا و98 جريحا للاحتلال بالضفة والقدس خلال أكتوبر الماضي

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
السبت، 02-11-2024 09:34 م

الوكيل الإخباري-   افاد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) انه سقط 11 قتيلا و 98 جريحا إسرائيليا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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وبين انه تم تنفيذ  445 عملا مقاوما نوعيا في الضفة، بينها 47 عملية إطلاق نار، و37 اشتباكا مسلحا وعمليتا دهس، وإلقاء أو زرع عبوات ناسفة 45.

 
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