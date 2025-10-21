ترامب يورّط نفسه: ترشيح جديد يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده

وجاءت هذه التصريحات في سلسلة رسائل نصية مع قادة وناشطين جمهوريين، وفقًا لتقرير نشرته "بوليتيكو"، مما أثار موجة استنكار واسعة ودفع عددًا من أعضاء الحزب الجمهوري للتعبير عن معارضتهم لترشيحه.
وأبدى عدد من الجمهوريين تحفظاتهم على الترشيح، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري عن ساوث داكوتا)، والسيناتور ريك سكوت (جمهوري عن فلوريدا) الذي أعلن عدم دعمه لإنغراسيا، والسيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن) الذي دعا إلى سحب الترشيح.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس
-
وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة
-
مصرع 30 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء انفجار صهريج في نيجيريا
-
مصر تحذر إثيوبيا من عواقب ما تقوم به
-
مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو
-
إعلام أمريكي: محمد بن سلمان وترامب سيوقعان اتفاقات كبرى في نوفمبر
-
ورشة حول كشف التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس