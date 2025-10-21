الثلاثاء 2025-10-21 11:54 م
 

ترامب يورّط نفسه: ترشيح جديد يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده

ترامب يورّط نفسه: ترشيح جديد يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده
ترامب يورّط نفسه: ترشيح جديد يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده
 
الثلاثاء، 21-10-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-   يواجه ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحامي بول إنغراسيا لمنصب رئاسة مكتب المستشار الخاص خطرًا حقيقيًا بعد الكشف عن رسائل مثيرة للجدل وصف فيها نفسه بأنه "ذو نزعة نازية".اضافة اعلان


وجاءت هذه التصريحات في سلسلة رسائل نصية مع قادة وناشطين جمهوريين، وفقًا لتقرير نشرته "بوليتيكو"، مما أثار موجة استنكار واسعة ودفع عددًا من أعضاء الحزب الجمهوري للتعبير عن معارضتهم لترشيحه.

وأبدى عدد من الجمهوريين تحفظاتهم على الترشيح، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري عن ساوث داكوتا)، والسيناتور ريك سكوت (جمهوري عن فلوريدا) الذي أعلن عدم دعمه لإنغراسيا، والسيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن) الذي دعا إلى سحب الترشيح.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس

عربي ودولي دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس

ل

أخبار محلية بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية

سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي

طب وصحة سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي

ل

فلسطين أكسيوس: الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ل

طب وصحة دراسة: تناول الكاجو بانتظام يعزز صحة المراهقين المصابين بالسمنة

تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

الطقس تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة