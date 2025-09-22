إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أن الإضراب الذي شمل قطاعات النقل والموانئ والمطارات والتعليم، اعتُبر بمثابة رسالة مزدوجة في الدفاع عن الحقوق العمالية والاجتماعية داخل إيطاليا، والتنديد في الوقت نفسه بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، منددين بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وعدوان، وخرجت المظاهرات في أكثر من 60 مدينة إيطالية، كما أنهم رفعوا شعار "ليتوقف كل شيء .. فلسطين في القلب".
ووفقًا للصحيفة، فإن الإضراب، الذي دعت إليه النقابات، جاء ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، وضد تزويد إسرائيل بالأسلحة، وضد غياب تدخل ملموس لفك الارتباط مع الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعم غير مشروط لمهمة "أسطول الصمود العالمي" الساعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
