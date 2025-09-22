إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

01:39 م

الوكيل الإخباري- عمّ إيطاليا، اليوم الاثنين، إضراب عام دعت إليه نقابة (USB) وانضمت إليها عدة نقابات أخرى، والذي بدأ بالفعل مع توقف الموانئ والمطارات والمدارس، ليتحول إلى صرخة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة ورفضًا لسياسات الحكومة الإيطالية.





وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أن الإضراب الذي شمل قطاعات النقل والموانئ والمطارات والتعليم، اعتُبر بمثابة رسالة مزدوجة في الدفاع عن الحقوق العمالية والاجتماعية داخل إيطاليا، والتنديد في الوقت نفسه بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.



ورفع المشاركون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، منددين بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وعدوان، وخرجت المظاهرات في أكثر من 60 مدينة إيطالية، كما أنهم رفعوا شعار "ليتوقف كل شيء .. فلسطين في القلب".



ووفقًا للصحيفة، فإن الإضراب، الذي دعت إليه النقابات، جاء ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، وضد تزويد إسرائيل بالأسلحة، وضد غياب تدخل ملموس لفك الارتباط مع الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعم غير مشروط لمهمة "أسطول الصمود العالمي" الساعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.