إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أميركا وحماس بعد توقف لأسابيع

10:38 م

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادرها مساء اليوم السبت، أنّ المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحماس استؤنفت في الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر لأسابيع.





وأصدرت حركة حماس، تصريحات تزامنًا مع ذلك، حيث أكدت تجديد التزامها وتمكسها بالموافقة المعلنة مع الفصائل على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي.