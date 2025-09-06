إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أميركا وحماس بعد توقف لأسابيع

وأصدرت حركة حماس، تصريحات تزامنًا مع ذلك، حيث أكدت تجديد التزامها وتمكسها بالموافقة المعلنة مع الفصائل على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي.
