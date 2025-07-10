إعلام عبري: القسام تجمع معلومات استخباراتية دقيقة وتستخدمها في هجمات نوعية

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الوكيل الإخباري- كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نجحت في جمع معلومات استخباراتية دقيقة عن تحركات وانتشار الجيش الإسرائيلي في مختلف محاور قطاع غزة، وتستخدم هذه المعلومات في تنفيذ هجمات منظمة. اضافة اعلان





ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن المصادر قولها، إن كتائب القسام تستند إلى هذه المعلومات في تنفيذ عمليات قنص دقيقة، وضربات موجهة باستخدام صواريخ مضادة للدبابات، ما أسفر عن خسائر مباشرة في صفوف القوات.



ووصفت المصادر هذه التطورات بأنها "تشير إلى قدرة متقدمة على تحليل سلوك الجيش الإسرائيلي ميدانيًا"، مرجحة أن القسام تمكنت من إنشاء بنية استخباراتية محلية فعالة، رغم الضربات الجوية والتوغلات البرية المتكررة.



وأشارت التقديرات إلى أن القسام تراقب تحركات الآليات ونقاط التمركز والأنماط العملياتية للوحدات الخاصة، وتقوم بمطابقتها مع خطط هجومية تعتمد على الدقة والمباغتة.

