الخميس 2025-05-29 08:34 م
 

إعلام عبري: نتنياهو يعلن موافقته على مقترح ويتكوف الجديد لوقف الحرب في غزة

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 29-05-2025 06:07 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

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وبحسب القناة 12 العبرية، قال رئيس الوزراء خلال محادثة مع عائلات الأسرى: "نوافق على قبول المقترح الذي نُقل إلينا الليلة. حماس لم ترد بعد. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر أسير ، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الأسرى في أيدينا".

 
gnews

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