إعلام عبري: نتنياهو يعلن موافقته على مقترح ويتكوف الجديد لوقف الحرب في غزة
الخميس، 29-05-2025
06:07 م
https://www.alwakeelnews.com/story/732670
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الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.
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وبحسب القناة 12 العبرية، قال رئيس الوزراء خلال محادثة مع عائلات الأسرى: "نوافق على قبول المقترح الذي نُقل إلينا الليلة. حماس لم ترد بعد. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر أسير ، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الأسرى في أيدينا".