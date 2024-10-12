 
السبت 2024-10-12 12:03 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 42,175 والاصابات إلى 98,336 منذ بدء العدوان

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
السبت، 12-10-2024 11:31 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,175 ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,336 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 49 فلسطينياً، وإصابة 219 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل تحدد موعد وأهداف الرد على هجوم إيران الباليستي

تعبيرية

طب وصحة التهاب الأوتار المزمن- دليلك للتعامل معه

لقطة من الحادث

منوعات إنقاذ 12 شخصا من داخل مصعد في أمريكا.. ظلوا عالقين 6 ساعات

قصف عنيف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 42,175 والاصابات إلى 98,336 منذ بدء العدوان

تجمع للانتخابات الرئاسية الأمريكية

عربي ودولي الانتخابات الأمريكية.. نيويورك تغرق في الهدايا التذكارية

تعبيرية

منوعات بعد وفاة 5 أطفال.. سحب منتج شهير من الأسواق الأمريكية

طائرة الإجلاء

أخبار محلية طائرة أردنية تغادر إلى لبنان لإجلاء رعايا أردنيين هناك

تعبيرية

طب وصحة جزء من الدجاج لا ينصح بتناوله



 


الأكثر مشاهدة