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الأمم المتحدة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت دون الوصول لآلاف الأطفال شمال غزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 09:30 ص
الوكيل الإخباري-  قالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت دون تطعيم آلاف الأطفال في شمال غزة.اضافة اعلان


وأوضحت الأمم المتحدة في بيان، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن العاشرة في شمال غزة، جرت بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسف، وانتهت اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أنه تم تطعيم 94 ألف طفل في نطاق الحملة، مؤكداً أنه لم يتم الوصول إلى آلاف الأطفال حتى الآن.

الأناضول
 
gnews

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