الأونروا: نمتلك القدرة والشبكة لإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء غزة

وشددت الوكالة على أنه يجب السماح لها بإدخال مساعداتها إلى غزة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات العاجلة، كما يجب السماح لها بأداء عملها.
وفي وقت سابق، أكدت الأونروا استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع بكميات كافية لسدّ حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.
وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على إكس: إن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة"، حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة.
