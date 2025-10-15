الأربعاء 2025-10-15 10:21 ص
 

الأونروا: نمتلك القدرة والشبكة لإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء غزة

مساعدات غذائية في مركز يتبع لوكالة الأونروا
مساعدات غذائية في مركز يتبع لوكالة الأونروا في غزة
 
الأربعاء، 15-10-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأربعاء، أنها تمتلك القدرة والشبكة والثقة التي تمكنها من إيصال المساعدات المنقذة للحياة مباشرة إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة.اضافة اعلان


وشددت الوكالة على أنه يجب السماح لها بإدخال مساعداتها إلى غزة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات العاجلة، كما يجب السماح لها بأداء عملها.

وفي وقت سابق، أكدت الأونروا استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع بكميات كافية لسدّ حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على إكس: إن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة"، حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

منوعات إنقاذ فيل رضيع رفضته أمه وسط الفيضانات في الهند - فيديو

dag

أخبار الشركات الملكية الأردنية ترفع عدد طائرات اسطول ايرباص A320neo الى 12 طائرة جديدة

66

منوعات دهسا بالترام.. شاهد نجاة فتاة بأعجوبة من الموت في تركيا

xg

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يجدد شراكته مع تكية أم علي ويواصل دعمه لبرامجها الإنسانية

إنا لله وإنا إليه راجعون

خاص بالوكيل بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين ديوان نتنياهو: نطالب حماس بالالتزام بتعهداتها

khk

أخبار الشركات تحت رعاية "البوتاس العربية" افتتاح ورشة "اقتصاديات الأسمدة والتحديات المستقبلية" بمشاركة عربية ودولية واسعة

2

منوعات مشهد بطولي.. رد فعل طفلة تركية حين سماعها النشيد الوطني لبلادها



 
 





الأكثر مشاهدة