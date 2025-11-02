"الإغاثة الطبية": الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الطبية للقطاع

09:28 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى القطاع، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والجرحى في ظل العجز الكبير في خدمات الرعاية الصحية. اضافة اعلان





وأكد أن الحاجة أصبحت ملحّة لإدخال المستلزمات الطبية بشكل عاجل، والسماح بخروج المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، محذراً من كارثة إنسانية إذا استمر الحصار الطبي المفروض على غزة.