الاتحاد الأوروبي يحذر من استهداف الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية بغزة

وقالت لحبيب في بيان صحفي إن "هذه الأفعال تقوض الجهود الأساسية والبطولية التي يبذلها العاملون في مجال الإغاثة لإنقاذ الأرواح وسط الأعمال العدائية"، مشددة على أن العمليات الإنسانية يجب أن تستمر لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ومؤكدة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف.
وأضافت المفوضة الأوروبية "يجب أن نضمن حماية جميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإغاثي ومقارهم في جميع الأوقات، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة".
كما أعربت لحبيب عن تضامنها مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، داعيةً إلى احترام جميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة.
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