الثلاثاء 2025-03-25 11:39 م
 

الاتحاد الأوروبي يحذر من استهداف الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية بغزة

المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات
المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:35 م
الوكيل الإخباري-   أعربت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عن قلقها الشديد إزاء التقارير "المقلقة" الواردة من قطاع غزة، والتي تفيد بتعرض الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، والمستشفيات لهجمات جديدة من الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت لحبيب في بيان صحفي إن "هذه الأفعال تقوض الجهود الأساسية والبطولية التي يبذلها العاملون في مجال الإغاثة لإنقاذ الأرواح وسط الأعمال العدائية"، مشددة على أن العمليات الإنسانية يجب أن تستمر لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ومؤكدة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف.

وأضافت المفوضة الأوروبية "يجب أن نضمن حماية جميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإغاثي ومقارهم في جميع الأوقات، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة".

كما أعربت لحبيب عن تضامنها مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، داعيةً إلى احترام جميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في أسواق المفرق قبيل عيد الفطر

تعبيرية

عربي ودولي اليونيسف: نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية

الأمم المتحدة

عربي ودولي مسؤول أممي يحذر من نقص التمويل الدولي لسوريا

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

أخبار محلية تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات

فلسطين الاتحاد الأوروبي يحذر من استهداف الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية بغزة

صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر

أخبار محلية صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة