مديرية الأمن العام تعلن إغلاق مسار سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أنه سيتم إغلاق مسار سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر ، الذي سينطلق يوم الجمعة في محافظة العقبة الموافق 5 كانون الأول 2025 .





وبينت المديرية أن الشوارع التالية ستكون مغلقة تماماً اعتباراً من الساعة (4:00) فجراً ولغاية الساعة (12:00) ظهراً ليوم الجمعة وكما يلي:



- شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً (من النقطة المجاورة لشارع المطار - الى نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال) .



- جميع الشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق



- شارع الاستقلال لغاية دوار الفنادق



- شارع الملك حسين – من فندق (الانتركونتيننتال)ولغاية دوار (الشريف الحسين بن علي )



- دوار (الشريف الحسين بن علي) باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد



وتؤكّد مديرية الامن العام على استخدام الطرق البديلة التالية خلال وقت السباق وتجنب الوقوف والتوقف بالطرق التي سيسلكها السباق :



- شارع المحافظة



- دوار( الشريف الحسين بن علي) باتجاه واحد مقابل فندق موفنبيك باتجاه شارع الاستقلال



- شارع الاستقلال - السير لغاية إشارات المحدود والانعطاف يميناً نحو دوار المحدود



- شارع الحمامات التونسية



- شارع السلطة باتجاه المطار



- الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط



ويشهد سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر عدة سباقات ولمسافات (21كم ، 21كم تتابع ،10كم ، 4كم سباق الأطفال) وبمشاركة نخبة من المتسابقين من جنسيات متعددة ومن كلا الجنسين .



وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية كوادرها لتأمين مسار السباق ومرافقة فعالياته المختلفة، بما يضمن سلامة المشاركين والمواطنين، داعية المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع مرتبات الأمن العام .

