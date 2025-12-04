مديرية الأمن العام تعلن إغلاق مسار سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

وبينت المديرية أن الشوارع التالية ستكون مغلقة تماماً اعتباراً من الساعة (4:00) فجراً ولغاية الساعة (12:00) ظهراً ليوم الجمعة وكما يلي:
- شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً (من النقطة المجاورة لشارع المطار - الى نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال) .
- جميع الشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق
- شارع الاستقلال لغاية دوار الفنادق
- شارع الملك حسين – من فندق (الانتركونتيننتال)ولغاية دوار (الشريف الحسين بن علي )
- دوار (الشريف الحسين بن علي) باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد
وتؤكّد مديرية الامن العام على استخدام الطرق البديلة التالية خلال وقت السباق وتجنب الوقوف والتوقف بالطرق التي سيسلكها السباق :
- شارع المحافظة
- دوار( الشريف الحسين بن علي) باتجاه واحد مقابل فندق موفنبيك باتجاه شارع الاستقلال
- شارع الاستقلال - السير لغاية إشارات المحدود والانعطاف يميناً نحو دوار المحدود
- شارع الحمامات التونسية
- شارع السلطة باتجاه المطار
- الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط
ويشهد سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر عدة سباقات ولمسافات (21كم ، 21كم تتابع ،10كم ، 4كم سباق الأطفال) وبمشاركة نخبة من المتسابقين من جنسيات متعددة ومن كلا الجنسين .
وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية كوادرها لتأمين مسار السباق ومرافقة فعالياته المختلفة، بما يضمن سلامة المشاركين والمواطنين، داعية المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع مرتبات الأمن العام .
