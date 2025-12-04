الخميس 2025-12-04 01:02 م

مديرية الأمن العام تعلن إغلاق مسار سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع السائقين
مديرية الأمن العام
الخميس، 04-12-2025 11:07 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام أنه سيتم إغلاق مسار سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر ، الذي سينطلق يوم الجمعة في محافظة العقبة الموافق 5 كانون الأول 2025 . اضافة اعلان


وبينت المديرية أن الشوارع التالية ستكون مغلقة تماماً اعتباراً من الساعة (4:00) فجراً ولغاية الساعة (12:00) ظهراً ليوم  الجمعة وكما يلي:

- شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً (من النقطة المجاورة لشارع المطار - الى نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال) .

- جميع الشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق

- شارع الاستقلال لغاية دوار الفنادق
  
- شارع الملك حسين – من فندق (الانتركونتيننتال)ولغاية دوار (الشريف الحسين بن علي )

- دوار (الشريف الحسين بن علي) باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد 

وتؤكّد مديرية الامن العام على استخدام الطرق البديلة التالية خلال وقت السباق وتجنب الوقوف والتوقف بالطرق التي سيسلكها السباق :

- شارع المحافظة 

- دوار( الشريف الحسين بن علي) باتجاه واحد مقابل فندق موفنبيك باتجاه شارع الاستقلال

- شارع الاستقلال - السير لغاية إشارات المحدود والانعطاف يميناً نحو دوار المحدود

- شارع الحمامات التونسية

- شارع السلطة باتجاه المطار

- الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط

ويشهد سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر عدة سباقات ولمسافات (21كم ، 21كم تتابع ،10كم ، 4كم سباق الأطفال) وبمشاركة نخبة من المتسابقين من جنسيات متعددة ومن كلا الجنسين . 

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية كوادرها لتأمين مسار السباق ومرافقة فعالياته المختلفة، بما يضمن سلامة المشاركين والمواطنين، داعية المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع مرتبات الأمن العام .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الإفراج عن 453 موقوفًا إداريًا

كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

أخبار الشركات كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

فا

فن ومشاهير حقيقة إفلاس الفنانة فيروز

الجيش الإسرائيلي قام بهدم وتجريف مقابر في غزة

فلسطين حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل

أ.د سلام خالد محادين

أخبار محلية التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

ااى

فن ومشاهير استحوذ على جوائز 2025.. عمرو دياب يتوج بلقب أفضل فنان وألبوم

ملات ورقية أردنية فئة 50 دينارًا

اقتصاد محلي تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

فا

منوعات نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة