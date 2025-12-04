طفل أمريكي ينجو من صعقة كهربائية أثناء نومه… ووالدته تحذّر الأهالي

وذكرت والدته، كورتني بندلتون، أن ابنها لورينزو لوبيز انقلب خلال نومه، فانزلقت القلادة إلى مكان التوصيل ومرّ التيار عبر جسده. وتمكن الطفل من إبعادها سريعاً، وهو ما حال دون صدمة قد تكون قاتلة.
نُقل لورينزو إلى المستشفى وخضع لعملية ترقيع جلدي، ومن المتوقع أن يبقى تحت المراقبة لنحو أسبوعين.
ودعت والدته الأهالي إلى تجنب ترك الأجهزة الإلكترونية قرب الأطفال أثناء النوم، مؤكدة أن ابنها أراد مشاركة قصته لتكون تحذيراً ينقذ غيره.
