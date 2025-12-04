الخميس 2025-12-04 01:04 م

طفل أمريكي ينجو من صعقة كهربائية أثناء نومه… ووالدته تحذّر الأهالي

تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   نجا طفل أمريكي يبلغ 8 سنوات من صعقة كهربائية خطيرة تعرّض لها أثناء نومه، بعدما علقت قلادته بين شاحن الهاتف وسلك تمديد غير محكم، ما تسبب بتيار كهربائي قوي كاد يودي بحياته.

وذكرت والدته، كورتني بندلتون، أن ابنها لورينزو لوبيز انقلب خلال نومه، فانزلقت القلادة إلى مكان التوصيل ومرّ التيار عبر جسده. وتمكن الطفل من إبعادها سريعاً، وهو ما حال دون صدمة قد تكون قاتلة.


نُقل لورينزو إلى المستشفى وخضع لعملية ترقيع جلدي، ومن المتوقع أن يبقى تحت المراقبة لنحو أسبوعين.


ودعت والدته الأهالي إلى تجنب ترك الأجهزة الإلكترونية قرب الأطفال أثناء النوم، مؤكدة أن ابنها أراد مشاركة قصته لتكون تحذيراً ينقذ غيره.

 

لبنان 24 

 

 

 
 


