تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم

وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون قدّم سلسلة من الأنشطة التفاعلية الدامجة داخل المقصورات وفي محيط الموقع، اشتملت على فقرات تعريفية وترفيهية تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوفير تجربة سياحية آمنة وممتعة.
