تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم

الوكيل الإخباري- احتفلت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال استضافة مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في تلفريك عجلون، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون قدّم سلسلة من الأنشطة التفاعلية الدامجة داخل المقصورات وفي محيط الموقع، اشتملت على فقرات تعريفية وترفيهية تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوفير تجربة سياحية آمنة وممتعة.