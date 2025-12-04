الخميس 2025-12-04 10:56 ص

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن الخميس بمقدار 30 قرشا للغرام من عيار 21.
الذهب
الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار الذهب في الأردن الخميس بمقدار 70 قرشا للغرام من عيار 21.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، 85.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 81.60 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الخميس، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.40 و75.40 و57.30 دينارا على التوالي.

 


الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن الخميس بمقدار 30 قرشا للغرام من عيار 21.

