الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذائف مدفعية ويحاصره بالدبابات

الأحد، 28-09-2025 10:17 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر طبية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذيفتين مدفعيتين.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن المستشفى، يضم عدة أقسام من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج.

وأشار إلى أن أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى، يتواجدون داخل المستشفى في ظل حصاره بالدبابات الإسرائيلية ومنع الدخول أو الخروج منه.
 
 
