الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذائف مدفعية ويحاصره بالدبابات

10:17 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذيفتين مدفعيتين.





وأوضح المصدر أن المستشفى، يضم عدة أقسام من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج.



وأشار إلى أن أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى، يتواجدون داخل المستشفى في ظل حصاره بالدبابات الإسرائيلية ومنع الدخول أو الخروج منه.




