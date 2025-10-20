ويتكوف: كان لا بد من اعتذار إسرائيل لقطر

06:32 ص

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لشبكة "سي بي إس نيوز" إنه كان لا بد من اعتذار إسرائيل لقطر، وذلك بعد قصفها الشهر الماضي رغم قيامها بدور الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأضاف ويتكوف أنه لم نكن لنتقدم بدون أن تعتذر إسرائيل لقطر، والرئيس دونالد ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الناس تعتذر.



وأعلن المبعوث الأميركي أنه قدم التعازي لرئيس وفد حركة حماس خليل الحية في فقدان ابنه خلال القصف الإسرائيلي على الدوحة.