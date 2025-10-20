ويتكوف: كان لا بد من اعتذار إسرائيل لقطر

وأضاف ويتكوف أنه لم نكن لنتقدم بدون أن تعتذر إسرائيل لقطر، والرئيس دونالد ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الناس تعتذر.
وأعلن المبعوث الأميركي أنه قدم التعازي لرئيس وفد حركة حماس خليل الحية في فقدان ابنه خلال القصف الإسرائيلي على الدوحة.
