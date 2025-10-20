مقتل شخصين بهجوم مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية

06:06 ص

الوكيل الإخباري- أسفر هجوم بمسيّرة على بيلغورود الروسية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد حاكم هذه المنطقة المجاورة لأوكرانيا.





وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام "قتل مدنيان في قرية ياسني زوري إثر إسقاط مسيّرة متفجرات على مشروع زراعي" مضيفا أن مدنيا آخر أصيب.



ومنذ بدء هجومها قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، تطلق روسيا طائرات مسيّرة وصواريخ على أوكرانيا بشكل شبه يومي، فيما ترد كييف بانتظام بضرب الأراضي الروسية لا سيما البنية التحتية للطاقة.