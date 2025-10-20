الإثنين 2025-10-20 07:44 ص
 

مقتل شخصين بهجوم مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
 
الإثنين، 20-10-2025 06:06 ص
الوكيل الإخباري-   أسفر هجوم بمسيّرة على بيلغورود الروسية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد حاكم هذه المنطقة المجاورة لأوكرانيا.اضافة اعلان


وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام "قتل مدنيان في قرية ياسني زوري إثر إسقاط مسيّرة متفجرات على مشروع زراعي" مضيفا أن مدنيا آخر أصيب.

ومنذ بدء هجومها قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، تطلق روسيا طائرات مسيّرة وصواريخ على أوكرانيا بشكل شبه يومي، فيما ترد كييف بانتظام بضرب الأراضي الروسية لا سيما البنية التحتية للطاقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية عاجل الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية

dyh

أخبار الشركات شركة جورامكو توقع اتفاقية صيانة مع شركة الشحن الجوي المكسيكية الرائدة mas

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية تنعى صابرين عبادة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الرسوم الجمركية على الهند ستبقى حتى توقف شراء النفط الروسي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 20-10-2025

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

عربي ودولي ويتكوف: كان لا بد من اعتذار إسرائيل لقطر



 
 





الأكثر مشاهدة