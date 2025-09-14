الاحتلال يقتحم بلدات في الخليل ونابلس بالضفة

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نفذت مداهمات وتفتيشات في منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد التوتر والممارسات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
هل تمنيتَ لو لم ترتكب حماس أحداث السابع من أكتوبر؟.. وائل الدحدوح يجيب
-
الاحتلال يستهدف سيارة قرب مشفى الشفاء بغزة
-
12,500 طفل بقطاع غزة بحاجة لعلاج طبي بسبب سوء التغذية الحاد وغياب العلاج
-
ارتفاع حاد في حالات بتر الأطراف بمستشفيات غزة بسبب نقص المضادات الحيوية
-
الرئيس الفلسطيني يغادر مستشفى الأردن بعد إجراء فحوصات طبية دورية
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة
-
جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة
-
صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة