الأحد 2025-09-14 07:58 ص
 

الاحتلال يقتحم بلدات في الخليل ونابلس بالضفة

الاحتلال يقتحم بلدات في الخليل ونابلس بالضفة
ارشيفية
 
الأحد، 14-09-2025 05:18 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة بلدات في الضفة الغربية، شملت بيت عوا وسعير والشيوخ في محافظة الخليل، بالإضافة إلى بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نفذت مداهمات وتفتيشات في منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد التوتر والممارسات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
 
 
