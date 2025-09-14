الاحتلال يقتحم بلدات في الخليل ونابلس بالضفة

05:18 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة بلدات في الضفة الغربية، شملت بيت عوا وسعير والشيوخ في محافظة الخليل، بالإضافة إلى بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نفذت مداهمات وتفتيشات في منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد التوتر والممارسات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية.