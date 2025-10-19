بن غفير يدعو نتنياهو لإصدار أمر للجيش باستئناف القتال في غزة

12:31 م

الوكيل الإخباري- دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.





وأضاف عبر منصة (إكس): "أدعو رئيس الوزراء إلى إصدار أمر لجيش الدفاع الإسرائيلي باستئناف القتال في قطاع غزة بأقصى قوة"، قائلا "إن الأوهام الزائفة بأن حماس ستغير نهجها، أو حتى ستلتزم بالاتفاق الذي وقعته، تثبت، كما هو متوقع، أنها خطر على أمننا".



وتابع بن غفير "يجب القضاء على هذه المنظمة بالكامل، وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل"، واصفا إياها بـ "الإرهابية والنازية".



جاء ذلك تزامنا مع شن جيش الاحتلال هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في القطاع.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين.