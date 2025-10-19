الأحد 2025-10-19 01:18 م
 

بن غفير يدعو نتنياهو لإصدار أمر للجيش باستئناف القتال في غزة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
 
الأحد، 19-10-2025 12:31 م
الوكيل الإخباري-   دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.اضافة اعلان


وأضاف عبر منصة (إكس): "أدعو رئيس الوزراء إلى إصدار أمر لجيش الدفاع الإسرائيلي باستئناف القتال في قطاع غزة بأقصى قوة"، قائلا "إن الأوهام الزائفة بأن حماس ستغير نهجها، أو حتى ستلتزم بالاتفاق الذي وقعته، تثبت، كما هو متوقع، أنها خطر على أمننا".

وتابع بن غفير "يجب القضاء على هذه المنظمة بالكامل، وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل"، واصفا إياها بـ "الإرهابية والنازية".

جاء ذلك تزامنا مع شن جيش الاحتلال هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة