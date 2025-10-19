مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن 272 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.
