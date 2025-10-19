مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

01:22 م

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن 272 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.