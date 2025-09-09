الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على بلدات في القدس ورام الله

07:45 ص

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عدوانها وحصارها العسكري على بلدات وقرى شمال غربي القدس المحتلة.





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدّو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علمًا أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف فلسطيني في المنطقة، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت أثناء اقتحامها للبلدة وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق الغاز السام والمسيل للدموع بكثافة تجاه مئات الفلسطينيين العالقين عند مدخل (النفق).



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدات عدة في شمال غرب القدس، ونفّذت عمليات دهم واعتقال، تخلّلها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، حيث اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.



ودهمت تلك القوات عددًا من المنازل في بلدة القبيبة وفتّشتها، وحوّلت أحدها إلى ثكنة عسكرية.



كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة على مداخل مدينة رام الله الشمالية والشمالية الغربية، ما تسبّب بأزمات مرورية خانقة ومعاناة للمواطنين.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز عطّارة شمال رام الله بشكل كامل، فيما نصبت صباح الثلاثاء حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة عين سينيا شمالًا، واحتجزت عشرات المركبات الخارجة من المدينة، ما أعاق حركة تنقّل المواطنين بشكل كبير.